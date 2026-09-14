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RT Russia

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Финансист Проценко: курс доллара вряд ли достигнет 90 рублей в ближайшие недели

Финансист Проценко: курс доллара вряд ли достигнет 90 рублей в ближайшие недели

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с RT отметила, что благоприятный фон для российской национальной валюты создали высокие цены на нефть и сохранение ключевой ставки на уровне 14%.

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