Финансист Проценко: курс доллара вряд ли достигнет 90 рублей в ближайшие недели

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с RT отметила, что благоприятный фон для российской национальной валюты создали высокие цены на нефть и сохранение ключевой ставки на уровне 14%.
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