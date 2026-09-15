Обновленный Luxeed R7: прежняя внешность и другой интерьер[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Бренд Luxeed был создан компаниями Chery и Huawei в 2023 году: как и большинство других совместных марок ИТ-корпорации, он является частью консорциума HIMA.