Обновленный Luxeed R7: прежняя внешность и другой интерьер[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Бренд Luxeed был создан компаниями Chery и Huawei в 2023 году: как и большинство других совместных марок ИТ-корпорации, он является частью консорциума HIMA.
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