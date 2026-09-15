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Обновленный Luxeed R7: прежняя внешность и другой интерьер

Обновленный Luxeed R7: прежняя внешность и другой интерьер

Обновленный Luxeed R7: прежняя внешность и другой интерьер[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Бренд Luxeed был создан компаниями Chery и Huawei в 2023 году: как и большинство других совместных марок ИТ-корпорации, он является частью консорциума HIMA.

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