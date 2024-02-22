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Евгения Киселёва* внесли в реестр экстремистов и террористов

Евгения Киселёва* внесли в реестр экстремистов и террористов

Журналист уже много лет живёт и работает на Украине.фото: facebook.com/evgeny.kiselev.737 (запрещена в РФ, принадлежит Meta, признанной в России запрещённой и экстремистской)--> Росфинмониторинг включил бывшего генерального директора НТВ Евгения Киселёва* в перечень экстремистов и террористов.

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