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Регионы России

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Мобилизованный украинский военнослужащий расстрелял троих сослуживцев из-за вымогательства денег

Мобилизованный украинский военнослужащий расстрелял троих сослуживцев из-за вымогательства денег

По имеющейся информации, происшествие случилось в пункте постоянной дислокации воинской части. Командование бригады пыталось представить произошедшее как боевые потери, однако родственники погибших военнослужащих опровергли эту версию и раскрыли правду.

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