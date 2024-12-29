Жена Михаила Боярского рассказала о пьянках с ним

Актер Михаил Боярский и Лариса Луппиан — одна из самых устойчивых пар в мире знаменитостей. Артисты открыто обсуждают трудности, которые им пришлось преодолеть, чтобы достичь той гармонии, которую они имеют сегодня.
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