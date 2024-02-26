Массовое отравление в Бейнеу – полиция завела уголовное дело

По факту массового отравления в кафе «Али-Ман» заведено уголовное дело. Об этом сегодня, 26 февраля, на брифинге в ЦОК МО сообщил Айболат Мурзашев, начальник отдела следственного управления департамента полиции Мангистауской области.
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