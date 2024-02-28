Спрос на Apple Vision Pro оказался выше ожиданий, а уровень возвратов — ниже Известн...

Спрос на Apple Vision Pro оказался выше ожиданий, а уровень возвратов — нижеИзвестный аналитик из TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) отметил, что спрос на гарнитуру дополненной реальности Vision Pro оказался выше первоначального прогноза Apple.
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