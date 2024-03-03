Официально подтверждена гибель британского сухогруза после атаки хуситов в Красном море

Британский сухогруз MV Rubymar, который 18 февраля подвергся атаке правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) в Аденском заливе, затонул в Красном море, говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).
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