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26 новых моделей за месяц: российский авторынок установил рекорд

26 новых моделей за месяц: российский авторынок установил рекорд

За месяц впервые зарегистрировали 21 легковой автомобиль, легкий коммерческий автомобиль, два грузовика и два автобуса В сентябре 2026 года российский авторынок пополнился сразу 26 новыми моделями — это максимальный показатель за один месяц.

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