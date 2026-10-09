Нацбанк Казахстана сообщил о профиците платёжного баланса 2026 года

В I полугодии 2026 года Казахстан достиг профицита в платёжном балансе на сумму 2,4 млрд долларов благодаря увеличению экспорта.
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