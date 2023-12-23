Репрессии как в Советском Союзе

Ингерман Ланская

милок, в вс совдепии привозили время от времени пастухов и кухарок, главное занятие которых было экскурсии по Мск, пожрать нормальной еды, которой они у себя никогда не ели и поднять бумажки в зале заседаний на вопрос - Адабрямс? ...а пенс.возраст в совке не снижали - не надо так примитивно врать. пенс.возраст был установлен упырём заведомо высоким - намного выше среднего жизни населения -чтоб большинству не платить пенсии, да в дальнейшем подавляющее количество населения не доживало до пенсии. в совдепии самое большое количество пенсионеров было в 80-е - ок. 25 млн. Сегодня их более 40 млн и средний возраст выше 73 л (в совдепии 69л) . Уровень жизни населения в России НАМНОГО выше, чем в совдепии в любой период. Сегодня были с мужем в гипермаркете - на парковке у магазина сотни машин, в маг-е работало 45 касс и во все очереди по 10 чел. и почти у всех полные телеги товаров...... а трёп про снижение цен в совдепии - это для соплей нищебродов, когда они снижались это не повышало покупательскую способность населения - народ при упыре жил в нищете.... а эта сволочь строила себе небоскрёбы в Мск и дачи на Югах.....