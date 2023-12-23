А на выборах в США только и разговоров, что про СССР и коммунизм.Mediaite: «как в СССР» — Трамп обвинил Байдена в преследовании верующих в АмерикеБывший президент США Дональд Трамп яростно раскритиковал действующего главу Белого дома, католика Джо Байдена в применении репрессий против католиков в США в советском стиле, сообщает Mediaite.
Репрессии как в Советском Союзе
Комментарии
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Ингерман Ланская
да, пиндосия напоминает совдепию, вот только гулаги ей добавить и будет совдепия -100%
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14 час.
Николай Берлизов
Точно? А сколько рабочих от станка в составе Конгресса США? В СССР в состав советов всех уровней, включая Верховный Совет входили рабочие и колхозники. Что характерно, льготы для трудящихся они устанавливали, а не урезали; а цены и пенсионный возраст снижали, а не поднимали
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13 час.
Ингерман Ланская
милок, в вс совдепии привозили время от времени пастухов и кухарок, главное занятие которых было экскурсии по Мск, пожрать нормальной еды, которой они у себя никогда не ели и поднять бумажки в зале заседаний на вопрос - Адабрямс? ...а пенс.возраст в совке не снижали - не надо так примитивно врать. пенс.возраст был установлен упырём заведомо высоким - намного выше среднего жизни населения -чтоб большинству не платить пенсии, да в дальнейшем подавляющее количество населения не доживало до пенсии. в совдепии самое большое количество пенсионеров было в 80-е - ок. 25 млн. Сегодня их более 40 млн и средний возраст выше 73 л (в совдепии 69л) . Уровень жизни населения в России НАМНОГО выше, чем в совдепии в любой период. Сегодня были с мужем в гипермаркете - на парковке у магазина сотни машин, в маг-е работало 45 касс и во все очереди по 10 чел. и почти у всех полные телеги товаров...... а трёп про снижение цен в совдепии - это для соплей нищебродов, когда они снижались это не повышало покупательскую способность населения - народ при упыре жил в нищете.... а эта сволочь строила себе небоскрёбы в Мск и дачи на Югах.....
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10 час.
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