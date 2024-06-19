Эксперты IntoTheBlock озадачены новым рекордным максимумом цены криптовалюты BTC

Эксперты IntoTheBlock выразили обеспокоенность текущей ситуацией вокруг биткоина (BTC). Цена флагманской криптовалюты достигла нового максимума в этом цикле, превзойдя предыдущие пики перед ожидаемым халвингом, что обусловлено институциональным спросом.
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