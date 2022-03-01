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Алберто проявил себя креативным футболистом, который может сыграть нестандартно. Ну а Сергеев - это игрок штрафной, способный забить вообще не поймёшь чем…

Алберто проявил себя креативным футболистом, который может сыграть нестандартно. Ну а Сергеев - это игрок штрафной, способный забить вообще не поймёшь чем…

Известный футбольный тренер Сергей Ташуев прокомментировал «СУ» игру новичков атакующей линии «Зенита» в матче с «Рубином» (3:2).

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