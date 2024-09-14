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В Британии 34 иностранца обратились в посольство для переезда в Россию

В Британии 34 иностранца обратились в посольство для переезда в Россию

В Британии 34 иностранных гражданина заинтересовались возможностью переезда в Россию после выхода указа президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, которые разделяют традиционные российские ценности.

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