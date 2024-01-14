Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    если бы все так просто было то можно было бы и послать , но на практике послать пока не получается , и это прекрасно ...В США сообщили, к...
  • zygmund nedialkow
    Разделяй и властвуй.В США сообщили, к...
  • Агрофена Иванова
    а на хрена они нам нужны? Свои ещё далеко не все благоустроены....В США сообщили, к...

Расчет «Бука» сбил цель, направленную ВСУ на гражданскую инфраструктуру

Расчет «Бука» сбил цель, направленную ВСУ на гражданскую инфраструктуру

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» Вооруженных сил (ВС) России пресек попытку воздушного удара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх