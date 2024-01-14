Расчет «Бука» сбил цель, направленную ВСУ на гражданскую инфраструктуру

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» Вооруженных сил (ВС) России пресек попытку воздушного удара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
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