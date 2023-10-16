Нетаньяху Путину: Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС

Израиль не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 17 октября канцелярии премьера Израиля.