FT: новое правительство Британии не запретит ВСУ бить по России его оружием

Новое британское правительство под председательством Кира Стармера не станет отменять решения предыдущих властей и не будет запрещать Украине наносить удары британским оружием по территории России, сообщает Financial Times.
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