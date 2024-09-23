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Власти обсудили допуск ряда категорий айтишников к ипотеке под 6%

Власти обсудили допуск ряда категорий айтишников к ипотеке под 6%

В России могут изменить параметры по IT-ипотеке. Обсуждается возможность разрешить IT-специалистам, которые живут в регионах, но работают на московские компании, брать льготные жилищные кредиты под 6%, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

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