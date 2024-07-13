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Несекретные материалы

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В Японии кадровые чистки среди военных из-за утечки секретной информации

В Японии кадровые чистки среди военных из-за утечки секретной информации

Минобороны Японии проинформировало, что крупномасштабное расследование ведомства выявило множественные факты ненадлежащего обращения с секретной информацией и данными, мошеннических требований о дополнительной оплате и преследования подчиненных.

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