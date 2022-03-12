В офисе Зеленского рассказали о его местонахождении

Global Look Press Советник Зеленского Тимошенко: президент находится на рабочем месте на Банковой Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что украинский лидер находится на рабочем месте в Киеве.
Global Look Press Советник Зеленского Тимошенко: президент находится на рабочем месте на Банковой Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что украинский лидер находится на рабочем месте в Киеве.
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