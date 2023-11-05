Тайная операция России: как «агенты Кремля» выигрывают зарубежные выборы

Рост популярности нашей страны в мире признала даже Клинтон, а политологи из Аргентины объяснили этот феномен Михаил Зубов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Евгений Минченко Илья Казаков Павел Данилин Россия в последние два года является одним из самых произносимых в мире слов.