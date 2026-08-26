Ущерб Ozon оценили до 170 млрд рублей

Аналитики Data Insight оценивают совокупный ущерб от атак по складам Ozon в 125–170 млрд рублей. На уничтоженные товары приходится 89–107 млрд рублей, еще 36–62 млрд рублей могут потребоваться на восстановление складской инфраструктуры и рекультивацию территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии