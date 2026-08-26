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Царьград

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Ущерб Ozon оценили до 170 млрд рублей

Ущерб Ozon оценили до 170 млрд рублей

Аналитики Data Insight оценивают совокупный ущерб от атак по складам Ozon в 125–170 млрд рублей. На уничтоженные товары приходится 89–107 млрд рублей, еще 36–62 млрд рублей могут потребоваться на восстановление складской инфраструктуры и рекультивацию территории.

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