Политолог Гусев: США вряд ли приостановят или отменят военную помощь Киеву

Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев в беседе с изданием РИА Новости заявил, что на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с чиновниками вероятно не будет принято решение о приостановке американской военной помощи Украине.
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