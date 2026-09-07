Панарин и Сорокин вошли в топ-40 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network

NHL Network продолжает публикацию рейтинга 50 лучших игроков НХЛ на данный момент.NHL Network продолжает публикацию рейтинга 50 лучших игроков НХЛ на данный момент.
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