Набережная в Таганроге стала похожа на фильм ужасов из слоя паутины

Набережная Таганрога похожа на декорации ужастика о пауках — вся местность оказалась покрыта густым слоем паутины, что было зафиксировано на фотографиях, опубликованных в телеграм-канале «Ростов Главный».
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