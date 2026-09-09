EIA прогнозирует снижение мирового спроса на нефть в 2026 году

Ежемесячный отчет Министерства энергетики США прогнозирует снижение мирового спроса на жидкие углеводороды в 2026 году на 1,69 млн баррелей в сутки, тогда как в 2027 году спрос должен вырасти на 2,39 млн баррелей.
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