В Киеве хотят снести памятник легендарному актёру фильма "В бой идут одни старики" Леониду Быкову

В украинской столице нашлись "активисты", требующие очистить городские улицы "от советского мусора".Киевские русофобы требуют сноса памятника великому советскому актёру Леониду Быкову, сыгравшего асса "Маэстро" в фильме "В бой идут одни старики", и на протяжении всей своей жизни подчеркивавшего свою любовь к родной для него Украине.
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