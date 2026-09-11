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Федор Лукьянов: Украина не станет "беззубой" и потребует расплаты от Европы, пока Россия строит новый мир

Федор Лукьянов: Украина не станет "беззубой" и потребует расплаты от Европы, пока Россия строит новый мир

Что ждет Украину после войны и будет ли она самостоятельной? Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов считает, что страна в любом случае будет зависеть от внешних сил, но ослабленная Украина не обязательно окажется безобидной.

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