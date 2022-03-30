В Крыму преимущественно облачно с прояснениями. Температура воздуха днём поднимется до +16. Об этом сообщает «Яндекс.
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