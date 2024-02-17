Трамп заявил о намерении обжаловать решение суда Нью-Йорка о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал обжаловать решение суда штата Нью-Йорк и в частности судьи Артура Энгорона, который признал его виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization.
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