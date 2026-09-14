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Против рэпера Noize МС возбудили дело об оправдании терроризма

Против рэпера Noize МС возбудили дело об оправдании терроризма

Против рэпера Ивана Алексеева*, известного под псевдонимом Noize МС*, возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

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