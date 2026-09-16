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Голкипер Тереховский: «Спартаку» нужен Дзюба для чемпионства на самом деле. Им нужен дядька в раздевалке»

Голкипер Тереховский: «Спартаку» нужен Дзюба для чемпионства на самом деле. Им нужен дядька в раздевалке»

Голкипер «Акрона» Игнат Тереховский поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Спартак».

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