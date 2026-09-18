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Немецкий политик Нимайер: отказ от газа из РФ ударит по промышленности Германии

Немецкий политик Нимайер: отказ от газа из РФ ударит по промышленности Германии

Полный отказ Европейского союза (ЕС) от импорта газа из России станет ударом для экономики Германии. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

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