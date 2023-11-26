Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме

«Побег из Шоушенка» занимает первую позицию во многих рейтингах и, кажется, о нем написано уже все. Тем не менее интересные и неизвестные факты об этом фильме все еще отыскиваются и возможно, в этой статье вы найдете то, о чем еще не читали.
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