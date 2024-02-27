Жак Вильнев о расследовании в отношении Хорнера: «Для «Ред Булл» это критической момент, они могут потерять месяц-два работы»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года уверен, что расследование в отношении Хорнера, история вокруг которого тянется уже не первый месяц, может негативно сказаться на уровне выступлений «Ред Булл» в нынешнем сезоне.
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