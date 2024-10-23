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Мозжечок играет важную роль в формировании социальных и когнитивных функций

Мозжечок играет важную роль в формировании социальных и когнитивных функций

Недавнее исследование, проведенное профессором Франком Ван Овервалле из исследовательской группы мозга, тела и познания Брюссельского свободного университета (VUB), выявило важную роль мозжечка не только в двигательных, но и в социальных и когнитивных процессах.

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