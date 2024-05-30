Лавров: РФ продолжает участвовать в ОБСЕ из-за возможности доводить свою позицию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сейчас единственным смыслом участия российской стороны в работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является возможность напрямую доводить свою позицию до других стран — членов.
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