В Новосибирске обнаружили тело 60-летнего мужчины в запертом гараже

В Новосибирске сотрудники экстренной службы нашли в закрытом гараже труп пожилого местного жителя. Соответствующую информацию во вторник, 12 декабря, опубликовала муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) города.
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