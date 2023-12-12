Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Палкина (Белякова)
    😀😃😃😃😃Россияне не оцени...
  • Аким Воземчук
    Считай пожизненный срок  обеспечен.Никто его не выпустит,надеяться на перемену власти глупость и тупость.Каяться и ещ...Навального* этапи...
  • miftirina Николаева
    Ну... Не знаю как Башаров, а Бузова - эти пьяный дурдом на выезде... Столько чуши несёт...КП: Бузова и Баша...

В Новосибирске обнаружили тело 60-летнего мужчины в запертом гараже

В Новосибирске обнаружили тело 60-летнего мужчины в запертом гараже

В Новосибирске сотрудники экстренной службы нашли в закрытом гараже труп пожилого местного жителя. Соответствующую информацию во вторник, 12 декабря, опубликовала муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх