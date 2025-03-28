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Владимирские новости

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В России с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования

В России с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования

Согласно поправкам Минздрава, при оказании экстренной помощи пострадавшим в дорожных авариях, а также людям с признаками опьянения производится отбор мочи и крови, которые хранятся в течение недели и при необходимости исследуются.

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