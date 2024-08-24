Россия вернула из украинского плена более 100 захваченных в Курской области бойцов

Россия и Украина обменялись военнопленными. Москва вернула с подконтрольной Киеву территории 115 бойцов, попавших в плен в Курской области, а взамен передала столько же пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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