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Царьград

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Трамп и Путин: Встреча лидеров США и России под вопросом

Трамп и Путин: Встреча лидеров США и России под вопросом

Алексей Пушков предрекает решительность Трампа в обеспечении безопасности США и отмечает его положительное отношение к России.

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