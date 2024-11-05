Земельный кульбит Гранели: неудачное вложение зятя Назарова или новый схематоз?

Судебный спор за участок земли в Москве вскрыл часть дивизиона «Гранели», что терпит убытки. При этом в этой части дивизиона наследил заместитель зятя премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина, что проходит вместе с ним по уголовному делу о взятке - Дмитрий Адушев.