Знай наших 👏 На стадионе «Юность» в станице Кумылженской прошел региональный этап Всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» - 2026.
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Знай наших 👏 На стадионе «Юность» в станице Кумылженской прошел региональный этап Всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» - 2026.
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