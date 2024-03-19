Отставной генерал ВСУ озвучил идею позаимствовать атомную бомбу у «партнеров», на время

Сергей Кривонос, генерал украинской армии в отставке и бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины, заявил, что западные страны могут разместить на Украине ядерное оружие и носители ядерных боеприпасов.
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