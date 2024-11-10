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Космонавт раскрыл тайну «заразного» сна: как он влияет на астронавтов на орбите

Космонавт раскрыл тайну «заразного» сна: как он влияет на астронавтов на орбите

Космонавт раскрыл тайну «заразного» сна: как он влияет на астронавтов на орбите Татьяна СергееваМногим бы хотелось знать, что ощущают космонавты, когда проводят недели и месяцы на борту космического корабля.

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