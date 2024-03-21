Фьюри пригрозил переломать кости Усику

Бой состоится 18 мая.фото: wikipedia.org/Mike DiDomizio--> Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри начал разогрев перед боем с боксёром Александром Усиком, который должен состояться в мае.
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