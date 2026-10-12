Обещали заводы, получили увольнения: рабочие США разочаровались в пошлинах Трампа

Пошлины Трампа должны были вернуть производство в США. Но некоторые предприятия столкнулись с подорожанием деталей и сократили работников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Руководствуясь п...
- Армению лишили го...
- ЮГ Из России выдвори...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым