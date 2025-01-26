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🪖Кураховское направление В районе н.п Дачное, расчет БпЛА 68 ОРБ вынудил сбросами группу из четырех военнослужащих ВСУ сдаться в плен.

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