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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» никогда не побеждала «Динамо» – 9 поражений и 5 ничьих. 2.90 – калининградцы прервут серию

«Динамо» сыграет в гостях с «Балтикой» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. «Динамо» котируется у букмекеров небольшим фаворитом за 2.

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