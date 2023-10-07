Блиновская теперь сидит на закрытом канале, где собирает деньги с подписчиков на очередной марафон

Елена Она уже совсем обнаглела! Но люди-то куда суются, поддерживаю комментарий выше, надеюсь что её осудят и дадут нормальный срок с отбыванием наказания в местах лишения свободы

АЛ Александр Львов Её,надо подержать три месяца в СИЗО и она заплатит.А,так гонять порожняк можно очень долго!!!