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Блиновская теперь сидит на закрытом канале, где собирает деньги с подписчиков на очередной марафон

Блиновская теперь сидит на закрытом канале, где собирает деньги с подписчиков на очередной марафон

Елена Блиновская снова на связи. Блогерша активно мелькает в закрытом Телеграм-канале и собирает деньги на очередной марафон.

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Комментарии
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Елена
Она уже совсем обнаглела! Но люди-то куда суются, поддерживаю комментарий выше, надеюсь что её осудят и дадут нормальный срок с отбыванием наказания в местах лишения свободы
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1 д.
АЛ
Александр Львов
Её,надо подержать три месяца в СИЗО и она заплатит.А,так гонять порожняк можно очень долго!!!
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16 час.
СЗ
Света Заходская
Блин ,что у нас за народ?? Зомбирование...Аферюгу Блиновскую продолжают обогащать,когда уже её накажут по закону? За мелкую кражу сажают,а здесь?На концерт Куек -Лорак покупают билеты,ау,народ очнись!??
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11 час.

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